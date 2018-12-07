عاجل - السعودية| افتتاح صالة قفز ترامبولين للسيدات في الرياض لأول مرة بالعالم

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بدعم من الهيئة العامة للترفيه، يتم افتتاح أول صالة قفز ترامبولين مخصصة للسيدات في العالم بمنطقة الروضة في مدينة الرياض، 13 ديسمبر الجاري.





وتعتبر هذه الصالة إحدى الوجهات الترفيهية الجديدة والمميزة في المملكة، والتي تأتي استجابةً للإقبال الشديد على إنشاء وجهات رياضية مبتكرة في العاصمة.





وتوفر الصالة الجديدة التي تم تطويرها من قبل شركة باونس الشرق الأوسط أحدث أجهزة الترامبولين في العالم، بالإضافة إلى مضمار “إكس بارك” الخاص بالتحديات الرياضية، والذي يقدم فرصة للسيدات للتنافس فوق ملعب رياضي، ذي تصميم يتميز بطراز مبتكر بجميع أركانه وعقباته، ويقدم لهن مجموعة من أنشطة اللياقة البدنية الترفيهية.





وستقدم صالة “باونس الروضة” للسيدات نوعًا جديدًا من المغامرات المشوقة والمفعمة بالطاقة، بالإضافة إلى مساحة جديدة خاصة بهن لأداء التمارين الرياضية والتي تناسب جميع الأعمار.





وسيشرف طاقم عمل مؤلَّف بالكامل من السيدات والمرشدات المحترفات والمتخصصات في رياضة القفز على الصالة الجديدة؛ ليقدمن النصح والإرشاد للمشارِكات في تحديات القفز.





ومن جانبه، أكد المهندس أحمد الشرقي، المدير التنفيذي لتطوير القطاع بالهيئة العامة للترفيه، على ضرورة الابتكار والتنوع في تقديم المشاريع الترفيهية، قائلًا: "يتمثل دورنا في بناء وتطوير قطاع ترفيه متميز ومستدام، وتشكل المشاريع التي تقدم خيارات ترفيهية متنوعة مثل صالة باونس خطوة جديدة ومهمة، والتي تعد واحدة من مجموعة مشاريع يتم العمل على إنشائها حالياً في المملكة".





وتقع صالة باونس الجديدة في منطقة الروضة، على طريق خريص الذي يصل بين شرق وغرب مدينة الرياض، وتمتد الصالة على مساحة 3500 متر مربع.





وتضم صالة باونس الجديدة أكثر من 80 ترامبولين متصلة، ومنطقة “سلام دانك” الخاصة بكرة السلة ومنطقة للقفز الحر وأخرى للعبة “الدودج بول”، إلى جانب الكيس الهوائي وتحديات “إكس بارك” الشهيرة، ومجموعة متنوعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية المخصصة للسيدات فقط.



