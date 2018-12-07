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كوليبالي وعاشور يخضعان لتدريبات تأهيلية في "الجيم"

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:02 ص
كوليبالي وعاشور يخضعان لتدريبات تأهيلية في الجيم
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علي نبوي
 
اكتفى المالي ساليف كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة.

ولم يتواجد كوليبالي في تدريبات الكرة التي قادها محمد يوسف المدير الفني للفريق.

في الوقت ذاته، أدى حسام عاشور، جلسة تأهيل في «الجيم» ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في كاحل القدم.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بعد غد الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز

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