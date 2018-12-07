محمد لطفي ينشر صورة بجوار عمرو سعد وروبي ومحمد السبكي يجتمعون في هذه
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:49 صالفجر الفني
نشر الفنان
محمد لطفى، صورة جديدة على حسابه بموقع "إنستجرام" برفقة الفنان عمرو سعد
وروبى والمنتج محمد السبكى.
وعلق
لطفى على الصور قائلا: "أحلى أصحاب".
وظهرت
روبى فى الصورة بلوك غريب حيث قامت بقص شعرها.
يذكر
أن محمد لطفى مشغول حاليا بتصوير دوره فى مسلسل بعنوان "بحر" أمام الفنان
ماجد المصرى، ويجسد من خلاله دور تاجر سلاح.
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