تحت رعاية وزير الشباب والرياضة انطلاق ماراثون صحة المرأه بالجزيرة

بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور احمد جمعه معاون وزير الشباب والرياضة الرياضية انطلق صباح اليوم ماراثون صحة المرأة التي نظمته الجمعية المصرية لصحة المرأة بالتعاون مع كلية تربية رياضية بنات بالجزيرة وجمعية شجرها و ومجموعة كيب فيت.





يأتي ماراثون صحة المرأة في اطار فاعليات اليوم العالمي لنبذ العنب ضد المرأة ويهدف المارثون إلي تشجيع الفتاة والمرأة علي ممارسة الرياضة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الوطن، وإبراز دور المرأة في المجتمع المصري من خلال الممارسة الرياضية ، و نشر ثقافة سباقات المارثون للمرأة بوجه خاص.