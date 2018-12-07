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شاهد.. منى الشاذلي تغني راب لأول مرة مع "مكي" (فيديو)

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:41 ص
شاهد.. منى الشاذلي تغني راب لأول مرة مع مكي (فيديو)
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 

غنت الإعلامية المصرية منى الشاذلي، لأول مرة، بطريقة الراب برفقة النجم أحمد مكي، الذي حل ضيفًا على حلقة أمس الخميس من برنامجها “معكم”، في أول ظهور تليفزيوني له بعد محنة المرض الأخيرة، وتماثله للشفاء.

 

ودخلت “منى الشاذلي” في وصلة غناء مع “مكي” في الاستوديو الخاص به بمنزله، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها وهي تغني.

 

من ناحية آخرى، تحدث أحمد مكي خلال الحلقة عن محنة مرضه الأخيرة والتي قال انها كانت درسًا جيدًا، وجعلته يفكر في التعديل من نفسه.

 

وأضاف "مكي" :"ضربة جعلتني أعدل من نفسي في أشياء كثيرة، الإنسان منا عبارة عن لسان فقط، كانت الثلاجة أمامي بها ما لذ وطاب لكن لا أستطيع أن آكل، ولا أستطيع أن احتضن ابني، لقد كنت مصابا بفيروس ليس له علاج، وظللت أعالج بالخطأ لمدة شهر ونصف".

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