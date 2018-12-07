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مخطط الأهلي الجديد لضم نجم إنبي

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:26 ص
مخطط الأهلي الجديد لضم نجم إنبي
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الفجر الرياضي
 


دخل مسئولو النادي الأهلي، في مفاوضات قوية مع حمدي فتحي لاعب وسط إنبي، لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

 

 وأجرى مسئولو الأهلي اتصالًا  مع المهندس علاء خشب رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط حمدي فتحي، في يناير المقبل.

 

وعرض الأهلي على إنبي التنازل على خدمات الثنائي الفريق الأحمر، عمرو بركات نهائيًا وإعارة إكرم توفيق لمدة 6 أشهر مقابل الحصول على الاستغناء الخاص بلاعب وسط كبير العائلة البترولية.

 

المزيد عن: كورة رياضة حمدي فتحي الأهلي إنبي أخبار الرياضة
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