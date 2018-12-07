انطلاق مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية بأسوان منتصف ديسمبر الجاري

تقرر إنطلاق فعاليات مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل، فى دورته الخامسة بأسوان خلال الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر الجارى، حيث يشارك فى الدورة فنانون فى مجال مسرح الطفل والفنون التشكيلية والتلقائية من إحدى عشرة دولة هى إيطاليا وسويسرا وإسبانيا والسويد والسودان ولبنان والعراق والأردن والإمارات والكويت والسعودية بجانب مصر.



صرحت بذلك الدكتورة هنا مكرم رئيسة المهرجان ، وقالت إن المهرجان يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ومحافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة.



وأضافت إن الدورة الخامسة تتضمن عروض مسرحية للأطفال ومعارض للفنون التشكيلية وندوات وورش عمل فنية ومسابقات فى الرسم والمسرح المدرسى يشارك فى منافساتها طلاب المدارس بمحافظة أسوان ، وهى مسابقات يرعاها المسرحى الكويتى الدكتور حسين المسلم الذى أختير رئيسا شرفيا للمهرجان.



وأشارت هنا مكرم إلى أن جامعة أسوان تشارك بالمهرجان للمرة الأولى ، حيث ستستضيف الجامعة بعض الندوات وورش العمل ، كما يشارك الأساتذة والطلاب فى الجامعة بمختلف أنشطة المهرجان ، وأن المهرجان سيشهد تجربة جديدة فى دورته الخامسة، وهى مسرحة المنهج المدرسي من خلال مشاركات مسرحية للمدارس المختلفة سيتم اختيارها عبر ورش عمل مسرحية يشارك فيها مشرفو المسرح المدرسي والطلاب ، بجانب المسرحيين العرب المشاركين بعروضهم فى المهرجان.



من جهته، قال حجاج سلامة مدير المهرجان إن مجلس أمناء وإدارة المهرجان أشادوا فى الإجتماع التحضيرى لإطلاق دورة هذا العام ، بالتعاون الكبير من قبل المسئولين بمحافظة أسوان، وإقليم جنوب الصعيد الثقافى ، وفرع ثقافة أسوان، وجامعة أسوان من أجل إنجاح الدورة الجديدة للمهرجان ، وقدم سلامة الشكر لمحافظ أسوان ورئيس جامعة أسوان ومسئولي المحافظة على ما يقدمونه من دعم كبير لإدارة المهرجان.



وأضاف مدير مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل أن ضيوف المهرجان سوف يبدأون فى التوافد على مدينة أسوان منتصف شهر ديسمبر الجارى تمهيدا للمشاركة بعروض وندوات وورش عمل المهرجان التى تستمر حتى العشرين من شهر ديسمبر، وأنه جرى إعداد برنامج سياحى لضيوف المهرجان سوف يشرف على تنفيذه أيمن أبوزيد رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية.