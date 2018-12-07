أسعار البيض اليوم الجمعة 7 ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية





وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر البنا 41 إلى 45 جنيهًا، أنشاص 41 جنيهًا، قويسنا 42 إلى 45 جنيهًا، الصحراوي 43 إلى 46 جنيهًا، الصالحية 40 إلى 43 جنيهًا.





بينما بلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 45 جنيهًا، بيض أبيض مائدة كبير 47 جنيهًا، بيض بلدي عتيق 50 جنيهًا.

شهدت تعاملات أسواق البيض، اليوم الجمعة، بمحافظة الإسماعيلية، استقرارا في الأسعار.