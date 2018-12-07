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أسعار البيض اليوم الجمعة 7 ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:31 ص
أسعار البيض اليوم الجمعة 7 ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية
بيض
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هشام إسماعيل
 
شهدت تعاملات أسواق البيض، اليوم الجمعة، بمحافظة الإسماعيلية، استقرارا في الأسعار.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر البنا 41 إلى 45 جنيهًا، أنشاص 41 جنيهًا، قويسنا 42 إلى 45 جنيهًا، الصحراوي 43 إلى 46 جنيهًا، الصالحية 40 إلى 43 جنيهًا.

بينما بلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 45 جنيهًا، بيض أبيض مائدة كبير 47 جنيهًا، بيض بلدي عتيق 50 جنيهًا.
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