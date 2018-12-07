شاهد.. بي ام دبليو M8 Competition بدون تمويهات قبل الكشف عنها

التقطت عدسات المصورين صور واضحة لسيارة بي ام دبليو M8 Competition المنتظرة بشدة وذلك قبل الكشف عنها رسميًا.





وقد كشفت شركة مؤخرًا بي ام دبليو عن M850i التي لاقت إعجاباً كبيراً ما جعل الجميع متشوقاً لرؤية M8 Competition، وها هي تظهر اليوم ولم تخيب الظن أبداً. بداية تظهر M8 Competition باللون الأزرق المطفي والهيكل الخارجي الشرس حيث تظهر المقدمة بالشبك الأسود وقطع الكربون فايبر في الصدام، بينما تظهر من الجانبين بصدام M وجنوط جديدة مميزة. الخلفية جاءت شرسة بشكل كبير حيث أضافت بي ام دبليو عرضاً أكبر للصدام مع جناح الكربون فايبر المدمج، وأخيراً مخارج العادم الأربعة محاطة بمشتت الهواء من الكربون فايبر.





الداخلية تبدو شبيهة بـ M850i وتتميز عنها بتطريز المقاعد الجديد وزر التشغيل الأحمر وأزرار M1 و M2 خلف المقود، بالإضافة إلى الكربون فايبر في الكونسول الوسطي.



