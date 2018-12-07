نجم الأهلي السابق: الزمالك الأفضل في الدورى والمرشح الأقوى للتتويج باللقب

يرى مصطفى يونس المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، أن فريق الزمالك الأفضل من بين فرق مسابقة الدورى الممتاز، والمرشح الأوفر حظًا للفوز بالمسابقة.





جاء ذلك عقب خسارة فريقه أمام الزمالك بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الخميس، على ملعب استاد برج العرب فى إطار منافسات الدورى الممتاز.





وقال يونس: "الزمالك أفضل فريق فى الدورى وهو المتصدر والمرشح الأول للبطولة"، مضيفًا أنه تولى مسؤولية تدريب المصرى فى ظروف صعبة ورغم ذلك عمل على إشراك لاعبين جدد فى المباريات الأخيرة للفريق بمسابقة الدورى.





وأضاف أن الفريق البورسعيدى يحتاج إلى تدعيمات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكشف عن أن فريقه يعانى حالة من العقم التهديفى، مشيرًا إلى أن لاعبى المصرى أهدروا فرصًا عديدة أمام مرمى الزمالك.





وقرر النادى المصرى برئاسة سمير حلبية، توجيه الشكر لمدرب الفريق الأول المؤقت مصطفى يونس، بعد هزيمة الفريق أمام الزمالك فى الدورى الممتاز، رغم توليه المسؤولية الفنية لمدة 3 مباريات فقط.



