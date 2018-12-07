بعثة الإسماعيلي تتجه للقاهرة قبل السفر للمغرب

اتجهت بعثة الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولى إستعدادا للسفر إلى المغرب صباح الجمعه لملاقاة فريق الرجاء.





ويحل الدراويش ضيفا على الفريق المغربى مساء الثلاثاء المقبل فى إطار إياب ثمن نهائى كأس زايد للأندية الأبطال.





ويحتاج الدراويش للفوز فى هذة المباراة أو تحقيق أى تعادل إيجابى لمواصلة مشواره العربى هذا الموسم.





وكان الجهاز الفنى للدراويش بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، قد أعلن قائمة فريقه التى ضمت 21 لاعبا.



