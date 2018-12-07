الترجي التونسي يرفض نقل لقاء الرجاء المغربي لـ"قطر"

رفض نادي الترجي التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا، نقل مباراة السوبر الأفريقي أمام فريق الرجاء المغربي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، متمسكا بإقامة اللقاء في تونس.





ويلعب الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، مع الرجاء المغربي بطل كأس الكونفدرالية، على لقب السوبر الأفريقي، وذلك في الخامس من يناير المقبل.





وبحسب موقع "راديو مارس" التونسي، أكد محامي نادي الترجي الرياضي، كمال العروسي، "أن ما يروج في اليومين الأخيرين عن اقتراح الدوحة احتضان المواجهة من طرف اللجنة التنفيذية للكاف في اجتماعها الأخير، هو مجرد تسريبات صحفية وترجيحات تفتقر للدقة اللازمة".





واستبعد العروسي إقدام مسؤولي الترجي على مثل هذه الخطوة، بل اعتبر الأمر مجرد تخمين و"كلاما فارغا"، والترجي لن يقدم على التخلي عن حق جمهوره العريض، مشيرا إلى أن إدارة الترجي تتمسك بلعب اللقاء في ملعب "رادس" خاصة أنها تتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيسه.





وكانت صحيفة الخليج أون لاين، أشارت إلى الموضوع وقالت إن ملاعب الدوحة ستكون مرشحة بقوة لاحتضان العرس الكروي الإفريقي.

يشار إلى أن السوبر الإفريقي سيجمع بين الترجي والرجاء الرياضي، بطل مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.





وتمنح قوانين الاتحاد الأفريقي الحق لصاحب لقب دوري أبطال في لعب مباراة السوبر على ملعبه.



