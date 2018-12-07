داعية إسلامي عن السحر: "نصب وأمر خارج عن شريعتنا"



وقدم "جلال" في برنامجه "المسلمون يتساءلون"، المذاع على قناة المحور الفضائية، تعريفا خطيرا للسحر، وهو أنه "صرف للشيء عن حقيقته"، وهو عبارة عن "تخييل".



وأوضح الداعية الإسلامي، أنه يتم صرف الشيء عن حقيقته بكلام أو بكتب، ويكون في العين ويصبح "تخييل"، أو في القلب، مثل أن يجعل الشخص يحب شخصا أخر أو يكرهه.

قال الشيخ حازم جلال الداعية الإسلامي، إن السحر هو "نصب في نصب، وأمر خارج عن شريعتنا".