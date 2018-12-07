ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

داعية إسلامي عن السحر: "نصب وأمر خارج عن شريعتنا"

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:06 ص
داعية إسلامي عن السحر: نصب وأمر خارج عن شريعتنا
الشيخ حازم جلال
طباعة
نعيم يوسف
 
قال الشيخ حازم جلال الداعية الإسلامي، إن السحر هو "نصب في نصب، وأمر خارج عن شريعتنا".

وقدم "جلال" في برنامجه "المسلمون يتساءلون"، المذاع على قناة المحور الفضائية، تعريفا خطيرا للسحر، وهو أنه "صرف للشيء عن حقيقته"، وهو عبارة عن "تخييل".

وأوضح الداعية الإسلامي، أنه يتم صرف الشيء عن حقيقته بكلام أو بكتب، ويكون في العين ويصبح "تخييل"، أو في القلب، مثل أن يجعل الشخص يحب شخصا أخر أو يكرهه.
المزيد عن: توك شو المسلمون الشيخ حازم جلال السحر أخبار
>
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
21:30
-
إنتر ميلان
الدوري السعودي
الوحدة
-
x
17:20
-
التعاون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/7/2018 5:30:01 AM