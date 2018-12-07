100 مليون دولار إيرادات فيلم "First Man" بعد شهرين من إطلاقه

طرح فيلم First Man يوم 12 أكتوبر الماضى، ولكن إيرادات الفيلم تنمو بشكل بطىء جدا بالنسبة لغيره من الأفلام التي طرحت عن نفس الموضوع.





حيث وصلت إيرادات الفيلم إلى حوالى الـ 99 مليون دولار في خلال شهرين من طرحه، وحصل على تقييم 7.6 على موقع "imdb".









الفيلم بطولة مجموعة متميزة من الممثلين منهم ريان جوسلينج، وكلير فوى، وبابلو شرايبر، وإيثان امبرى، وكايل تشاندلر، وجيسون كلارك، وكيران هايندز، وغيرهم.



