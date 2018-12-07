ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

100 مليون دولار إيرادات فيلم "First Man" بعد شهرين من إطلاقه

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 04:59 ص
100 مليون دولار إيرادات فيلم First Man بعد شهرين من إطلاقه
طباعة
الفجر الفني
 
طرح فيلم First Man يوم 12 أكتوبر الماضى، ولكن إيرادات الفيلم تنمو بشكل بطىء جدا بالنسبة لغيره من الأفلام التي طرحت عن نفس الموضوع.

حيث وصلت إيرادات الفيلم إلى حوالى الـ 99 مليون دولار في خلال شهرين من طرحه، وحصل على تقييم 7.6 على موقع "imdb".


الفيلم بطولة مجموعة متميزة من الممثلين منهم ريان جوسلينج، وكلير فوى، وبابلو شرايبر، وإيثان امبرى، وكايل تشاندلر، وجيسون كلارك، وكيران هايندز، وغيرهم. 

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
>
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
21:30
-
إنتر ميلان
الدوري السعودي
الوحدة
-
x
17:20
-
التعاون
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/7/2018 5:30:01 AM