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مشادة على الهواء بسبب قانون الكنائس (فيديو)

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:02 ص
مشادة على الهواء بسبب قانون الكنائس (فيديو)
نجيب جبرائيل
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نعيم يوسف
 
وقعت مشادة كلامية على الهواء مباشرة بين الكاتب الصحفي هاني لبيب، ونجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بسبب قانون بناء الكنائس.

واتهم "جبرائيل" في مداخلة هاتفية مع برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه حمدي رزق، "لبيب" بأنه كان يعارض قانون بناء الكنائس ولكنه غير رأيه بسبب "الكراسي" -في إشارة لتولي المناصب-.

من جانبه، انفعل "لبيب"، وأكد أن هذا غير صحيح، وأن المداخلات الهاتفية يكون بها "هرتلة" -حسب تعبيره-.

وأكد جبرائيل أن هناك عدد من الكنائس تم إغلاقها لكي يتم تقنين أوضاعها، ولكنها لم تُفتح مرة أخرى رغم أنها كان يقام بها الصلاة، على خلاف القانون الذي يقول إن أي كنيسة تقام بها الشعائر الدينية تعتبر مرخصة.
المزيد عن: نجيب جبرائيل قانون حمدي رزق توك شو بناء الكنائس أخبار
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