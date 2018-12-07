مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7- 12- 2018 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الجمعة والموافق 7- 12- 2018 عددًا من المباريات القوية وبالتحديد في الدوري الايطالي حيث سيكون الجمهور على موعد مع مباراة يوفنتوس مع إنتر ميلان.





الدوري الاسباني:

ليجانيس × خيتافي: اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3.





الدوري الايطالي:

يوفنتوس × إنتر ميلان: اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4.





الدوري الفرنسي:

موناكو × نيس: اليوم الجمعة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 6.





الدوري السعودي:

الوحدة × التعاون: اليوم الجمعة في تمام الساعة 5:20 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر القنوات الرياضية السعودية.



