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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7- 12- 2018 والقنوات الناقلة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 04:01 ص
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7- 12- 2018 والقنوات الناقلة
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منى العوضي
 
يشهد اليوم الجمعة والموافق 7- 12- 2018 عددًا من المباريات القوية وبالتحديد في الدوري الايطالي حيث سيكون الجمهور على موعد مع مباراة يوفنتوس مع إنتر ميلان.

الدوري الاسباني:
ليجانيس × خيتافي: اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3.

الدوري الايطالي:
يوفنتوس × إنتر ميلان: اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4.

الدوري الفرنسي:
موناكو × نيس: اليوم الجمعة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 6.

الدوري السعودي:
الوحدة × التعاون: اليوم الجمعة في تمام الساعة 5:20 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر القنوات الرياضية السعودية.

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