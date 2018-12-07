متحدث "الحكومة": وزارة التموين اكتشفت كوارث في المنظومة القائمة



وبالنسبة لمنظومة التموين، قال إن وزارة التموين اكتشفت "كوارث"، مثل الأسماء المكررة، في التموين والخبز، وأسماء متوفين، وتم تنقيتها.



وشدد على أن المستفيدين من الخبز 70 مليون مواطن، وحوالي 65 مليون يحصلون على الدعم التمويني، واكتشفوا "ملايين" يصرفون دون وجه حق، وسيتم تحديث البيانات بشكل دوري.

وأشار "سعد"، في مداخلة مع برنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه تامر أمين، إلى أن الحكومة تسعى حاليا لوضع خريطة مصر الزراعية، لمعرفة العجز الذي سيحدث في كل عام، من خلال مقارنة المساحات المزروعة بالاستهلاك الفعلي، واستيراد الفارق الذي نحتاجه.