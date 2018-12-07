أحلام تكشف عن مفاجأتها للسعوديين.. أول فنانة تحقق هذا السبق (فيديو)





كشفت المطربة الإماراتية، أحلام، عن تحضيرها لمفاجأة لكل الشعب السعودي خلال الفترة المقبلة.





وأعلنت، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، عن إحيائها لسلسلة من الحفلات الغنائية لأول مرة في السعودية.





وأشارت إلى أن حفلات السعودية، تتطلب تجهيزات كبيرة ويشارك بها أكثر من 150 عازفا، مشيرة إلى أنها ستعلن عن مواعيد الحفلات في الفترة المقبلة.





تأتي تغريدة أحلام، بالتزامن مع إعلانها في لقاء تلفزيوني، عن إحيائها لأربع حفلات في المملكة العربية السعودية، وسيكون أولها في العاصمة الرياض، في 21 ديسمبر الجاري، وأضافت أنها تحضر لها منذ 6 أشهر.





ولفتت أحلام إلى أنها ستكون أول فنانة تحيي حفلا في منطقة جيزان السعودية، بالإضافة إلى حفلتين في الدمام وجدة.





كما أن أحلام تجهز لحفلين آخرين لأطفال وبنات السعودية، برعابة شبكة "إم بي سي" وهيئة الثقافة السعودية، بحسب تصريحاتها التلفزيونية.



