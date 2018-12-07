نادين لبكي تعلن ترشيح فيلمها "كفرناحوم" لجائزة غولدن غلوب

أعلنت المخرجة اللبنانية نادين لبكي عن ترشيح فيلمها (​كفرناحوم​) الحائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان الدولي الصيف الماضي إلى جائزة (جولدن جلوب) العالمية.





وسينافس فيلم (كفرناحوم) على جائزة أفضل فيلم أجنبي خلال مهرجان الأوسكار القادم عام 2019 عن فئة الفيلم الأجنبي التي تنظمها أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات الأمريكية.





وتفتتح جوائز جولدن جلوب التي يختار أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية الفائزين بها موسم جوائز هوليوود والذي يختتم بجوائز (أوسكار) في الرابع والعشرين من شهر فبراير شباط العام المقبل.





وكتبت لبكي عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة ”إلى فريق عمل فيلم كفرناحوم الجميل، هذا لأجلكم“. ونشرت فيديو يوثق لحظة تلقيها الخبر بفرحة كبيرة.





وقالت لبكي في مقابلة مع تلفزيون الجديد من المغرب حيث تشارك في مهرجان مراكش السينمائي إنها تعيش في عيد. وأضافت ”كلنا معيدين ولا نصدق لأننا تعبنا كثير على الفيلم, وفريق العمل كان عبارة عن عائلة وهذه العائلة هيي شقفة (جزء) من هذا النجاح“





وعن احتمال فوزها بالأوسكار قالت لبكي ”هذا حلم كبير وأتمنى أن أصل إليه“.





ويروي (كفرناحوم) قصة الطفولة المعذبة والاستعباد المعاصر ومفهوم الحدود ويتناول سيرة طفل سوري لاجئ في لبنان.





واختارت لبكي ممثلين ناشئين لبطولة فيلمها وحرصت على انتقاء من يعيشون حياة غير مستقرة مثل شخصيات فيلمها وبينهم ممثلة دخلت السجن أثناء التصوير.





وتدور أحداث فيلم الدراما الواقعية في أحياء بيروت الفقيرة وتحكي عن حياة زين وهو طفل يبلغ من العمر 12 عاما ويحاول دون جدوى منع تزويج شقيقته الصغرى.





ويبدأ الفيلم وينتهي بمشهد في قاعة محكمة حيث يقاضي زين والديه اللذين أنجبا عددا كبيرا من الأطفال لأنهما جاءا به إلى الحياة وذلك في حبكة فريدة ابتكرها صناع الفيلم الذين التزموا بنقل حقائق شهدتها مخرجته وعاشها الكثيرون من أفراد طاقم التمثيل.











