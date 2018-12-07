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١٢معلومة عن محمود حميدة في عيد ميلاده

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:30 ص
١٢معلومة عن محمود حميدة في عيد ميلاده
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الفجر الفني
 

يحتفل الفنان محمود حميدة، اليوم الجمعة بعيد ميلاده الخامس والستين.

وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٢ معلومة عنه.

١- ولد محمود حميدة في السابع من ديسمبر ١٩٥٣.

٢- التحق بكلية الهندسة لكنها تركها، ثم حصل على بكالوريوس التجارة عام 1981.

٣- انطلقت مسيرته الفنية من خلال التلفزيون، حيث شتوك في مسلسلات منها: "حارة الشرفاء"، و"الوسية".

٤- كان ظهوره الأول في السينما من خلال فيلم "الإمبراطور" أمام أحمد زكي، عام ١٩٩٠.

٥- شارك في بطولة العديد من الأفلام منها: "دانتيلا، حرب الفراولة، الرجل الثالث، المصير".

٦- إلى جانب التمثيل، شارك محمود حميدة في تأليف مسلسل "ميراث الريح" عام ٢٠١٣.

٧- عُرف محمود حميدة بحب للقراءة، وخصوصًا أشعار فؤاد حداد، ويحرص على حضور العديد من الصالونات الثقافية والفلسفية.

٨- أسس في عام ١٩٩٦، شركة البطريق للإنتاج الفني والخدمات السينمائية، ومن أشهر أفلامها "جنة الشياطين"، و"ملك وكتابة"، و"جلد حي"..

٩- أسس استوديو الممثل في عام ١٩٩٦، لتدريب المواهب الشابة.

١٠- أصدر مجلة "الفن السابع" في عام ١٩٩٧، وهي أول مطبوعة عربية سينمائية متخصصة بصناعة السينما في الشرق الأوسط.

١١- حصد العديد من الجوائز الهامة من مهرجانات كبرى منها: "مهرجان الفيلم السنوي"، و"المهرجان القومي للسينما"، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان المركز الكاثوليكي بالقاهرة.

١٢- آخر أعماله هو فيلم "ورد مسموم" والذي عرض في الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي.



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