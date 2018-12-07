١٢معلومة عن محمود حميدة في عيد ميلاده





يحتفل الفنان محمود حميدة، اليوم الجمعة بعيد ميلاده الخامس والستين.





وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ١٢ معلومة عنه.





١- ولد محمود حميدة في السابع من ديسمبر ١٩٥٣.





٢- التحق بكلية الهندسة لكنها تركها، ثم حصل على بكالوريوس التجارة عام 1981.





٣- انطلقت مسيرته الفنية من خلال التلفزيون، حيث شتوك في مسلسلات منها: "حارة الشرفاء"، و"الوسية".





٤- كان ظهوره الأول في السينما من خلال فيلم "الإمبراطور" أمام أحمد زكي، عام ١٩٩٠.





٥- شارك في بطولة العديد من الأفلام منها: "دانتيلا، حرب الفراولة، الرجل الثالث، المصير".





٦- إلى جانب التمثيل، شارك محمود حميدة في تأليف مسلسل "ميراث الريح" عام ٢٠١٣.





٧- عُرف محمود حميدة بحب للقراءة، وخصوصًا أشعار فؤاد حداد، ويحرص على حضور العديد من الصالونات الثقافية والفلسفية.





٨- أسس في عام ١٩٩٦، شركة البطريق للإنتاج الفني والخدمات السينمائية، ومن أشهر أفلامها "جنة الشياطين"، و"ملك وكتابة"، و"جلد حي"..





٩- أسس استوديو الممثل في عام ١٩٩٦، لتدريب المواهب الشابة.





١٠- أصدر مجلة "الفن السابع" في عام ١٩٩٧، وهي أول مطبوعة عربية سينمائية متخصصة بصناعة السينما في الشرق الأوسط.





١١- حصد العديد من الجوائز الهامة من مهرجانات كبرى منها: "مهرجان الفيلم السنوي"، و"المهرجان القومي للسينما"، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان المركز الكاثوليكي بالقاهرة.





١٢- آخر أعماله هو فيلم "ورد مسموم" والذي عرض في الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي.











