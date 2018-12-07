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الحضري: ثابت البطل مثلي الأعلى.. واهتزاز الأهلي "طبيعي"

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:34 ص
الحضري: ثابت البطل مثلي الأعلى.. واهتزاز الأهلي طبيعي
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ريهام عبدالمحسن
 
أكد عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي، أن ثابت البطل حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، هو مثله الأعلى محلياً والإيطالي بوفون حارس باريس جيرمان الفرنسي عالميا.

وقال "الحضري" في تصريحات تلفزيونية لفضائية "إم بي سي مصر" : " يزيدني شرف بأني تعلمت من ثابت البطل وإكرامي وأحمد شوبير وتعلمت منهم الكثير".

وأضاف :"البطل مثلي الأعلي محليا في حراسة المرمى وبوفون مثلي الأعلى عالمياً".

وواصل: "ما يحدث في الأهلي حالياً من عدم استقرار طبيعي وتعرضت له كبار الأندية في العالم".

وأكمل: "الشخصية من أهم مقومات حارس المرمى والموهبة تأتي في النهاية حتى يكون حارس المرمى رقم واحد".

واختتم الحضري تصريحاته قائلاً : " ما يحدث مع الأهلي طبيعي ويحدث لأفضل أندية العالم ومنتخباتها وسيعود لوضعه الطبيعي".

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