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تعرف على موعد الإجازات الرسمية في 2019

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:27 ص
تعرف على موعد الإجازات الرسمية في 2019
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أيام قليلة وتنقضي سنة 2018، لتبدأ سنة جديدة 2019، وينص قانون العمل، أن العامل له الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وفيما يلي نعرض الإجازات الرسمية في عام 2019.

- الإثنين 7 يناير، عيد الميلاد المجيد.

- الجمعة 25 يناير: ثورة 25 يناير، عيد الشرطة.

- الإثنين 15 أبريل: شم النسيم.

- الخميس 25 أبريل عيد تحرير سيناء.

- الأربعاء 1 مايو: عيد العمال.

- السبت من 1 يونيو حتى الإثنين 3 يونيو عيد الفطر المبارك. 

- الأحد ثورة 30.

- الثلاثاء 23 يوليو: ثوره يوليو 1952.

- الأربعاء 7 أغسطس حتى 11 أغسطس وقفة وإجازة عيد الأضحى حتى الأحد.

- الخميس 29 أغسطس: رأس السنة الهجرية.

- الأحد 6 أكتوبر: احتفالات نصر أكتوبر 1973.

- السبت 9 نوفمبر: المولد النبوي الشريف.

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