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قبل معركة تشيلسي .. ماذا قدم مانشستر سيتي في أخر 14 مباراة خارج ملعبه ؟

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:22 ص
قبل معركة تشيلسي .. ماذا قدم مانشستر سيتي في أخر 14 مباراة خارج ملعبه ؟
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أحمد عصام
 
يلتقي نادي تشيلسي أمام نظيره نادي مانشستر سيتي يوم السبت القادم في الساعة 7:30 مساءً علي ملعب ستامفورد بريدج، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويملك نادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا احصائيات مميزة خارج أرضه في اخر 14 مباراة خاضها الفريق بالبريمرليج.

ونجح السيتي في تحقيق الفوز خلال 11 لقاء خارج ارضه، وتعادل في ثلاث مبارات منهما مواجهتين هذا الموسم، حيث تعادل أمام ولفرهامبتون بنتيجة 1-1، وأمام نادي ليفربول بنتيجة سلبية علي ملعب الانفيلد.

وسجل لاعبو الفريق الأزرق 32 هدفا في 14 مباراة، بمعدل ما يقارب هدفين كل مباراة، واستقبلت شباك مانشستر سيتي 6 أهداف فقط، بمعدل نصف هدف كل لقاء خارج أرضه.

ويحتل نادي مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، ويحل نادي تشيلسي المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

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