إنهيار دفاعي لمانشستر يونايتد هذا الموسم في "الأولد ترافورد"

خطف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعادلا مثيرا من منافسه نادي ارسنال بالامس، حيث انتهي اللقاء بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الأولد ترافورد .





ويعد دفاع مانشستر هذا الموسم في أزمة وانهيار كبير، بسبب تذبذب أداء الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، وعدم التعاقد مع مدافع مميز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.





واستقبلت شباك اليونايتد الموسم الحالي بالبريمرليج على ارضية ملعب الأولد ترافورد 9 أهداف خلال 7 مباريات قبل نهاية الدور الاول من الدوري الإنجليزي.





بينما اهتزت شباك المانيو في الموسم الماضي خلال 19 مباراة بالبريميرليج برصيد 7 أهداف فقط، وهو ما جعل الفريق يحتل وصافة الدوري الإنجليزي في نهاية المسابقة.





ويحل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 15 جولة بالبطولة حتي الآن.



