ولفرهامبتون "بعبع" الكبار في الدوري الإنجليزي و"قطة" أمام الصغار

نجح نادي ولفرهامبتون الإنجليزي في تحقيق انتصارا مثيرا أمام منافسه نادي تشيلسي بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويعد الولفز من الفرق التي تتسبب في مشاكل كبيرة لأندية القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ولم يكن انتصار الفريق علي تشيلسي بالصدفة، حيث يقدم لاعبو ولفرهامبتون مستوي مميز منذ بداية الموسم.





وتعادل ولفرهامبتون مع نادي أرسنال علي ملعب الإمارات هذا الموسم بنتيجة هدف لكل فريق، رغم الأداء الكبير الذي يقدمه الجانرز تحت قيادة المدرب الإسباني اوناي ايمري.





وكرر أبناء نونو سانتو مدرب الفريق نفس النتيجة مع قطبي مانشستر، حيث تعادل مع السيتي بنتيجة 1-1 علي ملعب الولفز، وخطف نقطة ثمينة من ملعب الأولدترافورد من مانشستر يونايتد.





ونجح توتنهام في الفوز علي ولفرهامبتون بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة، وأضاع لاعبو الفريق الأصفر الكثير من الفرص خلال المباراة، والتي تعد الخسارة الوحيدة أمام أندية القمة.





ولكن في الجانب الآخر يقدم ولفرهامبتون مستويات سيئة أمام الفرق الصغيرة أو المهددة بالهبوط، وخسر منذ أيام من نادي كارديف سيتي صاحب المركز السابع عشر قبل اللقاء بنتيجة 2-1، بعدما كان متقدما بهدف نظيف في اللقاء.





وخسر أيضا أمام نادي برايتون بنتيجة هدف نظيف علي ملعب الأخير، وتلقي ولفرهامبتون هزيمة مفاجأة علي أرضه من نادي هيدرسفيلد تاون بنتيجة هدفين نظيفين.





ويحل نادي ولفرهامبتون الصاعد الحديث للدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.



