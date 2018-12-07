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نفاذ تذاكر ديربي الهلال والنصر

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:00 ص
نفاذ تذاكر ديربي الهلال والنصر
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متابعات
 
أعلن نادي الهلال نفاذ تذاكر لقاء ديربي الرياض أمام النصر، المقرر إقامته غد السبت لحساب المرحلة الثانية عشر ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "نفاذ تذاكر لقاء الهلال النصر، التي وجه سمو رئيس النادي محمد بن فيصل بتخصيص دخلها إلى عائلة لاعب الهلال الراحل سلطان البرقان بالتضامن مع شركة صلة".

ويحتل الهلال صدارة جدول الدوري برصيد 28 نقطة ويمتلك مباراة مؤجلة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه النصر.

 
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