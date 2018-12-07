متحدث "الوزراء": الحكومة نجحت في التعامل مع الأمطار مقارنة بالأعوام السابقة



وأشار "سعد"، في مداخلة مع برنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه تامر أمين، إلى أنهم بالفعل يحتاجون لسيارات شفط زيادة، ولكن يعتمدون على أن كل محافظة تستعين بأدوات المحافظة المجاورة.



وشدد على أنه يوجد نجاح هذا العام في التعامل مع الأمطار مقارنة بأعوام سابقة، وهذا لأن رئيس الوزراء ينبه باستمرار على ضرورة الاستعداد المستمر، موضحا أن هناك غرف عمليات لمتابعة الموقف في مجلس الوزراء والمحافظات، مناشدا المواطنين بالتواصل مع هذه الغرف حال مواجهة أي مشاكل.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أشاد بالعمال الذين عملوا خلال الليلة الماضية في شفط مياه الأمطار.