شاب من ذوي الإعاقة: "خلصت مخزون اليأس ومفيش عندي غير التفاؤل"



ويقوم "نادي" بالتحكم في فأرة الكمبيوتر بلسانه، كما أنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تاريخ مصر، ويتفاعل مع المتابعين بنفس الطريقة، كما يستعمل مع الهاتف المحمول، بـ"كوعه".



وقال الشاب المصري إنه حتى 11 عاما مضت كان شخصا طبيعيا، ولكنه تعرض لحادث صعق بالكهرباء، وسقوط من أعلى بمسافة 7 متر، ما أدى به إلى هذه الحالة.



وأشار إلى أنه يقدم برنامجًا على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، اسمه "حصة تاريخ"، معربًا عن أمله في الالتحاق بوظيفة ضمن الـ5% الخاصة بذوي الإعاقة، مشددًا: "أنا خلصت مخزوني من اليأس ومفيش عندي غير التفاؤل والتفاؤل فقط".

عرضت "BBC عربية"، تقريرًا عن الشاب المصري هشام نادي، وهو مصاب بحالة إعاقة، ولكنه قرر تحديها والتغلب عليها، واستعمال لسانه في استخدام التكنولوجيا.