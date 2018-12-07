شاهد.. أهم التطبيقات الإلكترونية التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة



وأشار التقرير إلى أنه من بين هذه التطبيقات تطبيق "أنا شايف"، والذي يقرأ العملة الورقية، ومنصة "بصيرة"، التي تخصصت في الدورات التدريبية، وتطبيق تيسير الخدمات الحكومية، الذي يساعد في استخراج الأوراق الرسمية، والنظارة الذكية التي تساعد الصم في عرض التنبيهات السمعية أمام أعينهم، والقاموس الإلكتروني للغة الإشارة الموحدة والذي يساعد في التعليم والتواصل.



كما عرض التقرير تحويل المناهج التعليمية إلى محتوى تفاعلي، وتطبيق "العمل" لتأهيل ذوى الإعاقة للعمل، وتطبيق اصنع بنفسك لذوي الإعاقات السمعية، لتعليم صناعة المشغولات الجلدية، وأيضا تطبيق ماكينات الصراف الآلي، الذي يساعد في التعامل مع ماكينات الصراف الآلي، وتطبيق قارئ الأدوية الذي يستطيع قراءة أسماء الأدوية، واستخداماتها.

عرض برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، تقريرا عن التطبيقات الذكية التي تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي ترعاها وزارة الاتصالات.