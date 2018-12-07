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رمز القطاع العقاري القطري في خطر (فيديو)

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 12:28 ص
رمز القطاع العقاري القطري في خطر (فيديو)
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وكالات
 
تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو بعنوان: رمز القطاع العقاري القطري في خطر.

وتناول الفيديو المقاطعة العربية للدوحة تسببت في وضع "أزدان القابضة" ثاني اكبر مجموعة استثمارية قطرية في طريق مسدود.

وأشار الفيديو إلى أن الضغوط الاقتصادية أجبرت الشركة القطرية على تسريح 80 بالمئة من موظفيها.

المزيد عن: قطر القطاع العقاري القطري أزدان القابضة
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