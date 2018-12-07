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دبلوماسية سابقة: منتدى "أفريقيا 2018" سيناقش تمكين المرأة وتفعيل دور الشباب

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:30 ص
دبلوماسية سابقة: منتدى أفريقيا 2018 سيناقش تمكين المرأة وتفعيل دور الشباب
السفيرة سعاد شلبي
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هدى عبدالرازق
 
قالت السفيرة سعاد شلبي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تلعب دور ريادي في المنطقة الأفريقية، مشيرة إلى أن منتدى أفريقيا 2018 سيركز على تمكين المرأة وتفعيل دور الشباب.
 
وأشارت "شلبي"، خلال حوارها مع قناة "النيل للأخبار"، مساء الخميس، إلى أن "الكوميسا" تطورت تطورًا كبيرًا في غضون السنوات الماضية، لافتا إلى أنهم سيناقشون خلال المنتدى بحث تأسيس مشروعات مشتركة، وزيادة موارد الدول الأفريقية، وزيادة حجم التجارة البينية فيما بينهم.
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