أحمد البارقي يستعد للموسم الثالث من "لفة المملكة" على MBC

يستعد مقدم البرامج السعودي أحمد البارقي، لتجهيزات الموسم الثالث من برنامج "لفة المملكة" على MBC، والذي يقوم بمناقشة عدد من القضايا الهامة ويسلط الضوء على المشاريع واستثمارات رجال الأعمال المفيدة في جميع أنحاء الوطن العربي.

وأكد البارقي، أن نجاح الموسمين الماضيين للبرنامج هو ما شجعنا للتحضير للموسم الثالث، وأتمنى نجاح أكبر، مشيراً إلى انه سيضيف عدد من الفقرات الجديدة في البرنامج الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي، متمنياً أن ينال إعجاب الجمهور.