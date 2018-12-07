أحمد البارقي يستعد للموسم الثالث من "لفة المملكة" على MBC
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 12:17 صالفجر الفني
يستعد مقدم البرامج السعودي أحمد البارقي، لتجهيزات الموسم الثالث من برنامج "لفة المملكة" على MBC، والذي يقوم بمناقشة عدد من القضايا الهامة ويسلط الضوء على المشاريع واستثمارات رجال الأعمال المفيدة في جميع أنحاء الوطن العربي.
وأكد البارقي، أن نجاح الموسمين الماضيين للبرنامج هو ما شجعنا للتحضير للموسم الثالث، وأتمنى نجاح أكبر، مشيراً إلى انه سيضيف عدد من الفقرات الجديدة في البرنامج الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي، متمنياً أن ينال إعجاب الجمهور.
جدير بالذكر أن أحمد البارقي ترجع أصوله إلى محافظة بارق التابعة لمنطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية، التي تشتهر بالعديد من المناظر الخلابة والطبيعة الساحرة. يشتهر حمودكا بلهجته الجنوبية في مواقع التواصل الاجتماعي، ويحرص على تعليمها لمُتابعيه عبر سناب شات، كما أنه عضو في جمعيات عدة لدعم الأطفال مُحاربي السرطان، كما يشارك في أعمال التطوع والعديد من المشاركات المجتمعية.
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