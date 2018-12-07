"الأرصاد" لـ المواطنين: "خلاص نزلوا الشتوي"

قالت الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، وهناك أمطار غزيرة منذ الأربعاء الماضي، وهذه الموجة من عدم الاستقرار مستمرة الجمعة لكنها أقل عنفًا من اليوم، وتنحصر على السواحل الشمالية فقط يوم السبت المقبل.



وأضاف "عبد العال"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أننا سوف نشهد استقرار في الأحوال الجوية الأحد المقبل.



وتابع، مخاطبًا المواطنين: "خلاص ننزل الشتوي مفيش كلام".

