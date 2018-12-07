زي النهاردة بتاريخ 07 - 12 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 07 - 12 - 2018

** أحداث





* 637 - فتح جلولاء آخر معاقل الفرس إثر معركة كبيرة بينهم وبين المسلمين بقيادة هاشم بن عتبة.





* 1830 - الحاكم العام الفرنسي في الجزائر ‹دوبومون› يصدر قانونًا يقضي فيه بحق التصرف بالأملاك الدينية.





* 1877 - توماس إديسون يخترع الفونوغراف، وهي آلة قادرة على تسجيل وإعادة بث الأصوات المسجلة.





* 1912 - اكتشاف تمثال الملكة الفرعونية نفرتيتي زوجة الفرعون إخناتون في منطقة تل العمارنة بالمنيا في جنوب مصر.





* 1919 - وصول «لجنة ملنر» إلى مصر والتي تهدف إلى التحقيق بأسباب اندلاع الثورة والتي عرفت باسم ثورة 1919.





* 1934 - الكويت تتعرض لهطول أمطار غزيرة أدت إلى تهدم عدد كبير من المنازل وتضرر 18000 نسمة، وعرفت هذه السنة بسنة الهدامة.





* 1941 - قوات البحرية الإمبراطورية اليابانية تقوم بهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في بيرل هاربر في جزيرة أواهو في جزر هاواي، وأدى الهجوم إلى تدمير كامل الأسطول الأمريكي.





* 1949 - رئيس حكومة جمهورية الصين شيانج كاي شيك يعلن عن اختيار تايبيه في جزيرة تايوان عاصمة مؤقتة للبلاد وذلك بعد فراره وحكومته من نانجينغ إلى تايوان.





* 1953 - صدور العدد الأول من جريدة الجمهورية المصرية.





* 1972 - إيميلدا ماركوس زوجة رئيس الفلبين فرديناند ماركوس تتعرض لعملية اغتيال فاشلة أسفرت عن إصابتها بطعنة في جسدها.





* 1976 - أمين عام الأمم المتحدة كورت فالدهايم يفوز بفترة ثانية لتولي الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة.





* 1988 - الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات يعترف لأول مرة بحق إسرائيل في الوجود.





* 2004 - حامد قرضاي يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لأفغانستان بعد فوزه في أول انتخابات رئاسية فيها.





* 2004 - تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم على القنصلية الأمريكية في جدة.





* 2011 - القائم بأعمال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يصدر مرسومًا بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها المعارض محمد باسندوة وذلك تنفيذًا لبنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.





* 2011 - حكومة كمال الجنزوري تؤدي اليمين أمام المشير محمد حسين طنطاوي، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر مرسومًا يفوض رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري في مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، فيما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية.





* 2011 - المجلس الوطني التأسيسي التونسي يصادق علي الدستور المؤقت الذي ينظم السلطات و يفتح الباب لانتخاب رئيس مؤقت للبلاد.





* 2016 - تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية رحلة رقم 661 أدى إلى وفاة جميع من كان على متنها والبالغ عددهم 47 شخصًا.





* 2016 - وفاة 97 شخصاً وإصابة 1,270 آخرين على الأقل جراء زلزال ضرب إقليم آتشيه شمال غرب إندونيسيا.





* 2017 - البرتغالي كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول لسنة 2017.









** مواليد





* 521 - كولومبا، قديس أيرلندي.





* 903 - عبد الرحمن بن عمر الصوفي، مهندس وعالم في علم الفلك فارسي مسلم.





* 1545 - هنري ستيوارت، زوج ملكة إسكتلندا ماري ستيوارت.





* 1598 - جان لورينزو برنيني، فنان إيطالي.





* 1810 - ثيودور شوان، عالم فيزيولوجيا ألماني.





* 1823 - ليوبلد كرونكر، عالم رياضيات ألماني.





* 1905 - جيرارد كايبر، عالم هولندي / أمريكي في علم الفلك.





* 1915 - إيلاي والاك، ممثل أمريكي.





* 1928 - نعوم تشومسكي، كاتب أمريكي.





* 1933 - كرم مطاوع، ممثل ومخرج مصري.





* 1936 - نادر كولجين، مغني إيراني.





* 1943 - فرانتيسك فيسلي، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.





* 1953 - محمود حميدة, ممثل مصري.





* 1956 - إيفيتا راديكوفا، رئيسة وزراء سلوفاكيا.





* 1965 - جيفري رايت، ممثل أمريكي.





* 1966 - عبد الكريم جودة، دبلوماسي لبناني.





* 1967 - عبد العزيز الشايجي، مهندس وسياسي كويتي.





* 1968 - اسرا ديرمانكلوجلو، ممثلة تركية.





* 1971 - يوشيهيسا هيرانو، ملحن ياباني.





* 1976 - بسمة أحمد، ممثلة مصرية.





* 1979 - لامبوروس تشوتوس، لاعب كرة قدم يوناني.





* 1980 - جون تيري، لاعب كرة قدم إنجليزي.





* 1983 - فايز بندر، لاعب كرة قدم كويتي.





* 1984 - لوكا ريغوني، لاعب كرة قدم إيطالي.





* 1984 - روبرت كوبيتسا، قائد سباق سيارات بولندي.





* 1986 - ريم ارحمة، ممثلة بحرينية.





*1987 - آرون كارتر، مغني أمريكي.





* 1988 - إيميلي براوننغ، ممثلة أسترالية.





* 1988 - ناثان أدريان، سباح الولايات المتحدة.





* 1989 - نيكولاس هولت، ممثل إنجليزي.









** وفيات





* 43 ق.م. - شيشرون، فيلسوف روماني.





* 328 - امرؤ القيس، ملك الحيرة.





* 1254 - البابا إنوسنت الرابع، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.





* 1295 - جيلبرت دي كلير، نبيل إنجليزي.





* 1906 - إيلي دوكميان، صحفي سويسري حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1902.





* 1947 - نيكولاس موراي باتلر، أكاديمي وسياسي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1931.





* 1989 - سيف الله مختار، ممثل مصري.





* 1993 - ولفجانج باول، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1989.





* 1998 - مارتن رودبل، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1994.





* 2012 - عمار الشريعي، موسيقي مصري.





* 2014 - عبد الله بها، وزير الدولة المغربي.









** أعياد ومناسبات





* اليوم العالمي للطيران المدني.





* عيد الاستقلال في كوت ديفوار.





* يوم الشموع في كولومبيا.



