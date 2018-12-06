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تحديث متجر جوجل بلاي يجلب ميزة هامة بشأن التطبيقات

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:09 م
تحديث متجر جوجل بلاي يجلب ميزة هامة بشأن التطبيقات
جوجل بلاي
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دائمًا يحصل متجر الأندرويد جوجل بلاي على إضافات تجريبية يمكن وصفها بأنها دقيقة للغاية، وللأسف الشديد أغلب هذه التغيّرات لا يتم الأخذ بها، لكن هذا لا يعني عدم تطبيقها على الأرض الواقع ولجميع المستخدمين، عمومًا في تغيير يُمكِن أن نصفه بأنه مفيد جدًا، الآن يعرض المتجر وتحديدًا في علامة التبويب “تم التثبيت” من ضمن قسم “تطبيقاتي” مؤشر التخزين للتطبيقات المُثبّتة على جهازك الأندرويد.

بدوره هذه المؤشر يوضّح بالنسبة المئوية حجم التطبيقات، والمساحة التخزينية المتبقية، وعند النقر على المؤشر سيتم نقلك مباشرة لقائمة بالتطبيقات التي يمكن إلغاء تثبيتها من هنا، على رأس هذه القائمة التطبيقات التي لا تستخدمها كثيرًا.

أخيرًا هذه الإضافة لاشك بأنها مريحة للغاية، ولكن مثل ما تعودنا عليه من جوجل التغيير من جهة الخادم، فهو يظهر الآن لعدد محدود من المستخدمين، ونأمل بأن نراه على عدد أكبر وهذا يعني إتاحته لجميع المستخدمين، بالتالي الأيام كفيلة لمعرفتنا بذلك أو من عدمه.
المزيد عن: متجر جوجل جوجل بلاي تطبيقات اندرويد تطبيقات تطبيق اندرويد التطبيقات
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