الزمالك يعلن موعد أولى مبارياته في الكونفيدرالية

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك ، عن موعد مواجهة فريق القطن التشادي في بطولة الكونفدرالية الافريقية.









وقال أمير مرتضي، إن لقاء الزمالك أمام القطن التشادي تم تحديده يوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر الحالي في ذهاب دور ال 32 للبطولة الكونفدرالية الافريقية ، والتي ستقام على ملعب بتروسبورت .









ويخوض الفارس الابيض بطولة الكونفدرالية الافريقية باعتباره حامل لقب بطولة كاس مصر بالفوز على سموحة .



