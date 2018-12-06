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وصول آسر ياسين وهشام سليم وأحمد السعدني وعمرو عبد الجليل لمهرجان "نجم العرب" (صور)

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:47 م
وصول آسر ياسين وهشام سليم وأحمد السعدني وعمرو عبد الجليل لمهرجان نجم العرب (صور)
آسر ياسين
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يارا أحمد
 
وصل الفنان آسر ياسين، والفنان هشام سليم والفنان أحمد السعدني والفنان عمرو عبد الجليل لمهرجان "نجم العرب" التابع لمجلة "وات هابنز".

ومن المقرر تكريم عدد كبير من نجوم الفن خلال الاحتفالية ابرزهم تامر حسني وأكرم حسني والمنتج وليد منصور وعدد كبير من نجوم الفن.
وصول آسر ياسين وهشام سليم وأحمد السعدني وعمرو عبد الجليل لمهرجان "نجم العرب" (صور)
وصول آسر ياسين وهشام سليم وأحمد السعدني وعمرو عبد الجليل لمهرجان "نجم العرب" (صور)
وصول آسر ياسين وهشام سليم وأحمد السعدني وعمرو عبد الجليل لمهرجان "نجم العرب" (صور)
وصول آسر ياسين وهشام سليم وأحمد السعدني وعمرو عبد الجليل لمهرجان "نجم العرب" (صور)
وصول آسر ياسين وهشام سليم وأحمد السعدني وعمرو عبد الجليل لمهرجان "نجم العرب" (صور)
وصول آسر ياسين وهشام سليم وأحمد السعدني وعمرو عبد الجليل لمهرجان "نجم العرب" (صور)
وصول آسر ياسين وهشام سليم وأحمد السعدني وعمرو عبد الجليل لمهرجان "نجم العرب" (صور)
وصول آسر ياسين وهشام سليم وأحمد السعدني وعمرو عبد الجليل لمهرجان "نجم العرب" (صور)
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