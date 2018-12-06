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فنزويلا وروسيا يتفقان على استثمارات في قطاع النفط

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:45 م
فنزويلا وروسيا يتفقان على استثمارات في قطاع النفط
الرئيس الفنزويلي
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وكالات
 

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، أن بلاده وروسيا، اتفقتا على استثمار 5 مليارات دولار

 في قطاع النفط، وتصدير 600 ألف طن من الحبوب الروسية إلى بلاده.


ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن مادورو قوله في تسجيل مصور من موسكو نشر على "تويتر": "تم

 توقيع عقود مع الشركاء الروس لضمان استثمار أكثر من 5 مليارات دولار، لزيادة إنتاج النفط، وتم ضمان

 استثمارات روسية بأكثر من مليار دولار في إنتاج التعدين وبشكل أساسي الذهب".

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