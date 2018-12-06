فنزويلا وروسيا يتفقان على استثمارات في قطاع النفط
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:45 موكالات
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، أن بلاده وروسيا، اتفقتا على استثمار 5 مليارات دولار
في قطاع النفط، وتصدير 600 ألف طن من الحبوب الروسية إلى بلاده.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن مادورو قوله في تسجيل مصور من موسكو نشر على "تويتر": "تم
توقيع عقود مع الشركاء الروس لضمان استثمار أكثر من 5 مليارات دولار، لزيادة إنتاج النفط، وتم ضمان
استثمارات روسية بأكثر من مليار دولار في إنتاج التعدين وبشكل أساسي الذهب".
>