فنزويلا وروسيا يتفقان على استثمارات في قطاع النفط

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، أن بلاده وروسيا، اتفقتا على استثمار 5 مليارات دولار

في قطاع النفط، وتصدير 600 ألف طن من الحبوب الروسية إلى بلاده.





ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن مادورو قوله في تسجيل مصور من موسكو نشر على "تويتر": "تم

توقيع عقود مع الشركاء الروس لضمان استثمار أكثر من 5 مليارات دولار، لزيادة إنتاج النفط، وتم ضمان

استثمارات روسية بأكثر من مليار دولار في إنتاج التعدين وبشكل أساسي الذهب".