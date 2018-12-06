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النفط يتراجع بالرغم من ترقب قرار الـ "أوبك" بخفض الإنتاج

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:42 م
النفط يتراجع بالرغم من ترقب قرار الـ أوبك بخفض الإنتاج
تراجع أسعار النفط
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وكالات
 
شهدت أسعار النفط تراجع عند تسوية تعاملات الخميس، بنسبة بلغت 2.7% مع ترقب قرار منظمة الـ "أوبك" بخفض الإنتاج.

ويأتي تراجع الخام الأمريكي مع تقارير اتفاق أوبك على خفض الإنتاج لكنها أجلت قرارها لغد الجمعة من أجل التوصل لاتفاق مع روسيا حول كمية خفض الإمدادات

وعانى الخام الأمريكي من خسائر حادة خلال التعاملات تجاوزت 4% بعد إشارات بأن أوبك قد تُخفض الإنتاج بأقل من المتوقع.

وأظهرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة بنحو 7.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، كما استقر إنتاج النفط عند أعلى مستوى في التاريخ للأسبوع الثالث.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنحو 2.7% إلى 51.49 دولار للبرميل

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير بنسبة 2.3%  إلى 60.16 دولار للبرميل.

المزيد عن: منظمة أوبك خفض الانتاج الطاقة الأمريكية الاقتصاد الدولى أسعار النفط
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