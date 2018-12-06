مكي: منفصل عن زوجتي منذ 5 سنوات.. وابني استوعب ضرورة الطلاق

كشف الفنان أحمد مكى، أنه منفصل عن والدة "أدهم" منذ خمس سنوات، لكنه حريص على العلاقة الجيدة وألا يتشتت إبنهما بينهما، لافتا إلى أن الطلاق كان ضرورة لعدم وجود توافق بينهما.



وأضاف "مكي" خلال لقائه فى برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة CBC، أنه شرح لإبنه ضرورة الإنفصال عن والدته، لافتا إلى أنه استوعب الأمر سريعا، وهذا شىء جيد لأنه كان سيرى الخلل فى علاقتهما.