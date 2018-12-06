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بعد تخطي المصري.. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:28 م
بعد تخطي المصري.. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة
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منى العوضي
 
نجح فريق الزمالك في الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.

 ويحتل الزمالك يحتل صدارة الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة بعد مرور 16 جولة من عمر الدوري، في المقابل يحتل المصري المركز الـ11 برصيد 16 نقطة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة قوية ضد القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية والمقرر لها أحد أيام 14 أو 15 أو 16 ديسمبر الجاري.

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