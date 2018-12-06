ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الرئيس البيلاروسي يعتذر أمام بوتين (فيديو)

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:23 م
الرئيس البيلاروسي يعتذر أمام بوتين (فيديو)
الرئيس البيلاروسي
طباعة
وكالات
 

قدم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اعتذارا  للرئيسالروسي فلاديمير بوتين على خلاف علني حول سعر الغاز خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى. 


قال رئيس جمهورية بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إنه خلال النقاش مع بوتين، تحدث بشكل غير صحيح.


وأضاف لوكاشينكو: "لهذا السبب كان علي أن أعتذر أمام مضيف اجتماع اليوم".


قال الزعيم البيلاروسي خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، أنه ينبغي أن يكون هناك توافق حول سوق للنفط والغاز في الاتحاد، وعدم التوافق لا يسمح للاتحاد بالتقدم بسرعة.


وكمثال على ذلك، أشار رئيس بيلاروسيا إلى الفرق بين سعر نقل الغاز إلى بيلاروسيا وسعر نقل الغاز داخل روسيا ، الذي حسب قوله، يختلف بثلاث أضعاف.


وبالتالي، فإنه وفقا للوكاشينكو، فإن نحو 70٪ من سعر الغاز في بيلاروسيا هي رسوم نقل.


ردا على ذلك، اقترح بوتين على لوكاشينكو أن يناقش الموضوع معه دون وسائل الإعلام، ولفت نظره في الوقت ذاته إلى أن سعر الغاز هذا العام في بيلاروسيا هو 129 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفي عام 2019 سيكون 127 دولارا، بينما تدفع ألمانيا 250 دولارا.


المزيد عن: يعتذر فيديو فلاديمير بوتين الرئيس البيلاروسي
>
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
2
x
19:00
0
المصري البورسعيدي
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
6
x
17:15
1
مليلية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
1
x
16:45
0
أحد
الاتحاد
1
x
18:40
2
الفيصلي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/6/2018 9:40:01 PM