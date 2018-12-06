نقيب الصيادلة يزور صيدلي إمبابة بعد تحرير صيدليته من البلطجية

زار الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، رئيس اتحاد الصيادلة العرب، صيدلية الصيدلى عبد السميع النبوي بأرض الجمعية فى منطقة إمبابة، بعد ان نجاح رجال وزارة الداخلية فى طرد عدد من البلطجية قد استولوا على الصيدلية.







