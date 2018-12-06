مدرب المصري: خسرنا أمام الزمالك المرشح الأول للتتويج بالدوري

أكد مصطفى يونس المدير الفني لفريق المصري أنهم خسروا أمام المرشح الأول للفوز بالدوري وهو الزمالك في لقاء اليوم.





وتابع يونس "بنواجه بطل الدوري وفريق مليء بالنجوم واللاعبين مجهدين بشكل كبير بسبب كثرة السفر وأشركت اليوم 3 لاعبين لأول مرة وعلى رأسهم إسلام عطية".





وأكمل :"الأمور صعبة الفترة القادمة ويجب أن نعترف بذلك والخسارة لا يتحملها اللاعبين فقط والجميع يتحملها وأكررها لاعبو المصري مستهلكون بدنيًا".





وأضاف :"أرفض محاسبتي على الأيام القليلة التي تواجدت فيها وحاسبوني حال تواجدي في فترة الإعداد أو اختيار الصفقات".





وأكمل :"حسام حسن رحل في الوقت المناسب وبعدما تيقن أن اللاعبين مستهلكين بدنيًا ، الإدارة لا تتأخر عن اللاعبين وكل طلباتهم مجابة".



