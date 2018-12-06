خالد الجندي: الطلاق في الإسلام يكون بعد استنزاف 5 وسائل (فيديو)





قال الشيخ خالد الجندي، إنه لا يوجد طلاق في الإسلام عشوائي أو بالمصادفةً أو "على الطاير"، لافتًا إلى أن الطلاق في الإسلام لابد أن يكون مبني على خطة وتكتيك ونية مسبقة.





وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الطلاق يكون بعد استنزاف الوسائل الخمس للإصلاح المتمثلة في الصبر، والوعظ، والهجر في الفراش، وترك المنزل، وتحكيم حكم من الأهل.





ولفت إلى أن ضرب الزوجة الذي نص عليه القرآن الكريم،لا يقصد به الإيذاء البدني، بل الابتعاد عن الزوجة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب امرأة.







