الأهلي يسعى لخطف حارس الإنتاج الحربي قبل الزمالك والإسماعيلي

أجرى محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، اتصالا هاتفيا بعامر عامر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، وعرض عليه الانتقال للقلعة الحمراء.





وينتهي عقد عامر مع الإنتاج الحربي في نهاية الموسم الجاري، حيث للحارس التوقيع لأي ناد أخر في يناير المقبل.





وأكد فضل خلال المكالمة الهاتفية مع حارس الإنتاج على رغبة مسئولو النادي الأهلي في التعاقد معه، كما طالبه بعدم التوقيع لأي ناد أخر.





وتلقى عامر عدة عروض في الفترة الأخيرة حيث يرغب ناديي الزمالك والإسماعيلي في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع فريقه.



