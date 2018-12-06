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نهاية مفاجئة للمحادثات حول الصحراء الغربية في سويسرا

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:37 م
نهاية مفاجئة للمحادثات حول الصحراء الغربية في سويسرا
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وكالات
 
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصحراء الغربية، هورست كولر، للصحفيين إن المحادثات التي عقدت برعاية المنظمة الدولية على مدى يومين في جنيف السويسرية، حول الملف انتهت بتعهد كل الأطراف بالاجتماع مجدداً حول مائدة مستديرة مماثلة في الربع الأول من العام المقبل.



وأدلى المسؤول الأممي بهذه التصريحات بعد النهاية المفاجئة للاجتماعات، اليوم الخميس.



وأحجم المبعوث عن تلقي أسئلة الصحفيين لكنه قال إن وزراء خارجية الجزائر، والمغرب، وموريتانيا، وممثلين عن جبهة بوليساريو، تواصلوا بصراحة، وبروح من الاحترام المتبادل.
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