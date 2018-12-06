نهاية مفاجئة للمحادثات حول الصحراء الغربية في سويسرا

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصحراء الغربية، هورست كولر، للصحفيين إن المحادثات التي عقدت برعاية المنظمة الدولية على مدى يومين في جنيف السويسرية، حول الملف انتهت بتعهد كل الأطراف بالاجتماع مجدداً حول مائدة مستديرة مماثلة في الربع الأول من العام المقبل.







وأدلى المسؤول الأممي بهذه التصريحات بعد النهاية المفاجئة للاجتماعات، اليوم الخميس.