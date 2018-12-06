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محافظ البحر الأحمر: بدء تنفيذ الزي الموحد لسائقي تاكس الغردقة.. ومنع إرتداء الجلباب والشباشب

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:30 م
محافظ البحر الأحمر: بدء تنفيذ الزي الموحد لسائقي تاكس الغردقة.. ومنع إرتداء الجلباب والشباشب
أحمد عبد الله
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محمد طه
 
قررت محافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع مديرية الأمن وجمعية المستثمرين السياحيين البدء فى تنفيذ إجراءات جديدة لإحكام السيطرة على سائقى التاكسى بالغردقة، والتى بدأت بإلزام جميع السائقين بارتداء زى موحد ومنع ارتداء الجلباب والشباشب.

وذلك خلال قيادتهم لسياراتهم، إضافة إلى إلزامهم بتشغيل العدادات منعا للتلاعب مع السائحين وغيرهم، وتوقيع عقوبات صارمة على المخالفين، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الجمعية برئاسة كامل أبوعلى وحضور المحافظ أحمد عبد الله واللواء أشرف عز العرب مدير الأمن.

المزيد عن: مصر سياحة تاكسي البحر الاحمر اخبار اجرائات أحمد عبد الله
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