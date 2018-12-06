تسمم 5 أشخاص إثر تناول "سم فئران وكلور" بالخطأ بالبحيرة

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات من المستشفى العام بوصول المدعوة "شيماء ع.ع" 24 عاما - ربة منزل ومقيمة بقرية درشاي، مصابه بإدعاء تسمم نتيجة تناول ماده غير معلومة، ولا يمكن استجوابها.



تم تحويل المصابة لمركز السموم بمستشفى بإيتاي البارود العام وحجزها تحت الملاحظة، وبسؤال والدها "عبد الحميد ع.م" 57 عاما – موظف، قرر بتناول نجلته المذكورة قرص لمبيد حشري خاص بحفظ الغلال لمرورها بحاله نفسيه سيئة بسبب خلافات أسرية بينها وزوجها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.



كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة كفرالدوار من المستشفى العام بوصول كل من الطفل "أنس م.ر" 5 سنوات، وشقيقه "آسر" 3 سنوات ومقيمان بشارع المحكمة، مصابان بتسمم نتيجة تناول ماده غير معلومة وتم حجزهما تحت الملاحظة.



بسؤال والدهما "محمد ر.ب" 28 عاما – عامل، قرر بتناول نجليه المذكوران ماده الكلور السائلة عن طريق الخطأ اعتقادًا أنها مياه للشرب مما أدى لإصابتهما ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.



كما تلقي مدير الأمن، إخطارا من قسم شرطة كفرالدوار من المستشفى العام بوصول المدعوة "وفاء ر.ح" 17 عاما - ربة منزل ومقيمه بعزبة راضى، مصابه بتسمم نتيجة تناول ماده غير معلومة وتم حجزها تحت الملاحظة، وبسؤالها قررت بتناولها بعض الأطعمة عليها سم للفئران عن طريق الخطأ مما أدى لإصابتها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.



كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبوحمص من مستشفى كفر الدوار العام بوصول المدعوة "هاجر س.م" 16 عاما - طالبة ومقيمه بقرية بطورس بمركز أبوحمص، مصابه بتسمم نتيجة تناول ماده غير معلومة وتم حجزها تحت الملاحظة.



بسؤالها قررت بتناولها قطعه من الخيار بالمنزل ملوثه بسم للفئران دون علمها مما أدى لإصابتها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، وجاري تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.