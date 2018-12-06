كاسونجو يقود هجوم الزمالك أمام المصري

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة المصري في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز، والتى تقام فى السابعة مساء على استاد برج العرب فى الإسكندرية.









وجاء تشكيل الفريق مكونا من اللاعبين:









حراسة المرمي : محمود جنش









خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد السلام - حمدي النقاز









خط الوسط: محمود عبدالمنعم كهربا - طارق حامد - فرجاني ساسي - مصطفي فتحي - يوسف اوباما









خط الهجوم: كاسونجو









بينما يجلس على دكة البدلاء : عماد السيد - حميد احداد - عمر السعيد - ابراهيم حسن - محمود عبد العزيز - محمد ابراهيم - حازم امام.



